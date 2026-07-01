Bigica riparte dall'Inter: pronto a firmare per guidare la Primavera

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Nuova avventura in vista per Emiliano Bigica, ex tra le altre anche della Fiorentina. L'allenatore, che nei giorni scorsi ha risolto il proprio contratto con il Sassuolo di cui allenava la Primavera, è pronto a ripartire quasi immediatamente da una nuova esperienza in panchina. Secondo quanto riporta TMW, il tecnico è destinato a diventare il nuovo allenatore della Primavera dell'Inter.

L'operazione è ormai ai dettagli: l'accordo tra le parti è stato raggiunto e manca soltanto la formalizzazione ufficiale, attesa entro i prossimi giorni. Salvo sorprese, dunque, sarà Bigica a guidare la formazione Primavera nerazzurra nella prossima stagione, raccogliendo una sfida significativa e con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita dei giovani talenti interisti.