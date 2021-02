OLIVEIRA, Non era il caso di cambiare Iachini

Intervistato da ilposticipo.it, l'ex viola Lulu Oliveira ha raccontato molti aneddoti legati alla sua carriera e poi ha commentato la Fiorentina di oggi: "Secondo me Iachini aveva fatto un buon lavoro l’anno scorso e aveva cominciato la stagione molto bene. Ricordo la partita contro l’Inter a San Siro all’inizio del campionato: la Fiorentina stava vincendo, alla fine hanno perso per un calo di concentrazione. Sarebbe stata una vittoria importante. Da quel momento in poi purtroppo sono cominciati i guai per Iachini. Dal mio punto di vista non era il caso di cambiare". Sul suo periodo in viola ricorda: "Non ho mai dimenticato le parole di Malesani a Firenze: dopo sette giornate di campionato ero disperato, non riuscivo a fare gol, sbagliavo anche a porta vuota. Un giovedì all’uscita dal campo, Malesani mi ha detto che dovevo fregarmene del gol, che stavo facendo benissimo, tanti assist e un lavoro spettacolare. Dopo quelle parole mi sono liberato da un peso: ho segnato 15 gol in campionato e sarei potuto arrivare a 20". Su Edmundo: "Era una persona fantastica fuori dal campo, quando giocava però si trasformava e diventava un animale. Ogni giovedì facevamo sempre la partita contro la Primavera. Edmundo era veloce, coi suoi movimenti rapidi gli bastava un attimo per spostare il pallone. Un giorno un ragazzo lo ha fatto finire a terra dopo un duro colpo: Edmundo si è alzato subito per farsi giustizia. C’erano anche i tifosi, uno di loro gli aveva urlato di prendersela con uno della sua taglia. Allora Edmundo ha provato a scavalcare il muretto per andare a prendere quel tifoso. Era fatto così".