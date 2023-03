OLIMPICO, Aggressione pre-derby a collega di TMW Radio

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli scontri avvenuti prima del derby tra Roma e Lazio hanno coinvolto in qualche modo anche la redazione di TMW Radio, con l'inviato Alessandro Sticozzi che è stato aggredito nell'immediato pre-partita mentre stava svolgendo il proprio lavoro da una persona nella zona limitrofa allo stadio Olimpico.

"Il tutto è avvenuto dopo aver superato i tornelli della zona Monte Mario che porta verso la Tribuna Stampa - racconta il direttore dell'emittente Marco Piccari - mentre eravamo in diretta Skype l'inviato è stato avvicinato dal tifoso. Quest'ultimo ha posizionato la mano sul cellulare strappandolo all'inviato e lanciandolo a terra. Il tutto è avvenuto davanti agli agenti ed è documentato dal video in nostro possesso dove si nota la mano dell'aggressore. Fortunatamente - conclude - la situazione si è ristabilita subito e non ci sono state conseguenze per il nostro inviato, né fisiche né per quanto riguarda il suo telefono che non ha riportato danni. La speranza è che il soggetto in questione sia stato identificato e che vengano presi i dovuti provvedimenti".