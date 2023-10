OLANDA, È crisi nera per l’Ajax: è ultimo in classifica

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

È crisi Ajax, è crisi nera dopo il 5-2 subito in casa del PSV. I lancieri, nella sfida valida per la decima giornata di Eredivisie, sono stati trafitti dall'ex Napoli Lozano al 20', al 60' e al 72', così come da De Jong al 49' e da Saibari al 52'. Di Van den Boomen e Brobbey, al 10' e al 40', i gol che avevano invece illuso nel primo tempo la formazione ospite.

Dopo questa disfatta, la quinta in campionato, l'Ajax è clamorosamente ultimo in classifica con soli 5 punti conquistati in 8 partite giocate. Il PSV, dal canto suo, è primo con ben 30 punti. Un'ultima curiosità: anche lo Jong Ajax, ossia la seconda squadra biancorossa, è ultimo in graduatoria nella seconda divisione olandese.