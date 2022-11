ODRIOZOLA, Resta un'idea per la Juventus a gennaio

In un suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini torna anche sull'interesse della Juventus per un ex giocatore della Fiorentina: "I bianconeri per gennaio - scrive l'esperto di mercato - sono concentrati sul discorso esterni. La priorità è a sinistra ma la Juventus è molto attenta a un po’ tutti i tipi di occasione e al momento una di queste è rappresentata da Alvaro Odriozola, l’anno scorso in prestito alla Fiorentina.

In questa prima parte della stagione l’esterno spagnolo non ha mai giocato e la sensazione è che a gennaio possa partire sempre con la stessa formula. Insomma se ci dovesse essere qualche apertura i bianconeri sarebbero pronti ad entrare in scena".