ODRIOZOLA, Era rigore, gli arbitri ci spieghino...

Il terzino viola Alvaro Odriozola dopo la gara ha parlato ai microfoni di DAZN esprimendosi anche sul rigore non concesso dopo la visione del VAR. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo perso a testa alta perché abbiamo fatto una partita contro una delle migliori squadre del campionato. Poi penso fosse rigore, non mi piace parlare delle decisioni arbitrali ma dovrebbero darci spiegazioni maggiori quando ci sono questi episodi in area di rigore e oggi non ce l'hanno date ma noi giocatori vogliamo capire quando è mano e quando no e quando è rigore. La serie A è diversa da quello spagnolo, qui si lavora sulla tattica, nelle prime partite ho studiato come bisogna giocare ma ora è molto chiaro ed ora sono al 100 per cento perché prima di venire qua avevo avuto il Covid ma ora sto bene. Il mister è molto bravo e la tattica che fa è buona, ci dobbiamo allenare ancora di più ma la strada è giusta.