Occhi allo Zini per la Fiorentina: Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali

Occhi allo Zini, per la Fiorentina, all'ora di pranzo. La squadra di Vanoli osserva da spettatrice interessata la sfida che inaugura la domenica di campionato, quella tra Cremonese e Milan in programma alle 12:30. I viola tengono l'attenzione alta su ciò che farà la formazione di Nicola, una delle principali rivali per la lotta salvezza nel rush finale di stagione. Ecco le formazioni ufficiali di grigiorossi e rossoneri:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri