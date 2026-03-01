Capozucca avvisa la Fiorentina: "Non basta il nome. Servono i risultati"

Protagonista dell'odierna rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com, Stefano Capozucca mette in guardia la Fiorentina. Il navigato direttore sportivo, nell'intervista, avvisa la squadra di Vanoli per ciò che rimane della lotta salvezza, parlandone così a livello generale: "Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori.

La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre".