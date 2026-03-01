Capozucca avvisa la Fiorentina: "Non basta il nome. Servono i risultati"
FirenzeViola.it
Protagonista dell'odierna rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com, Stefano Capozucca mette in guardia la Fiorentina. Il navigato direttore sportivo, nell'intervista, avvisa la squadra di Vanoli per ciò che rimane della lotta salvezza, parlandone così a livello generale: "Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori.
La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre".
Pubblicità
News
Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomondi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Copertina
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com