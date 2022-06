Novità nei convocati dell'Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato, che perde il difensore del Cagliari Raoul Bellanova per le partite di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Al posto dell'esterno dei sardi, il CT ha convocato Gaetano Oristanio, scuola Inter e quest'anno in prestito al Volendam in Olanda.