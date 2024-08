OBIETTIVI, Ora per Turati c'è la concorrenza dell'Ajax

FirenzeViola.it

Stefano Turati resta un'opzione per la porta della Fiorentina. Secondo TMW, però, c'è concorrenza per il giocatore di proprietà del Sassuolo. Dall'estero occhio all'Ajax di Farioli, che ha conosciuto Turati proprio ai tempi del Sassuolo quando faceva parte dello staff tecnico di De Zerbi. La valutazione posta in essere dagli emiliani in neroverde sul conto di Turati oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro.