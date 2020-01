OBIETTIVI, Offerta del West Ham per Nandez

West Ham all'assalto di Nahitan Nandez. Il club londinese nelle ultime ore ha formulato un'offerta per il centrocampista uruguagio: prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva, bonus compresi, da 40 milioni di euro.

Il Cagliari riflette. A pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato non vorrebbe far partire il centrocampista classe '95, ma l'offerta arrivata dalla Premier è di quelle importanti.

In caso di permanenza, per Nandez pronto un nuovo contratto con incremento dell'ingaggio e clausola rescissoria che entrerà in vigore a partire dal prossimo giugno proprio da 40 milioni di euro.

Addio o rinnovo? Per il Cagliari e Nandez ore decisive.