OBIETTIVI, Nainggolan tornerà all'Inter poi...

Sono già tante le voci che riguardano Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter ma attualmente in prestito al Cagliari. Nella giornata di oggi si è parlato di Atalanta, dopo i rumors che lo vorrebbero di ritorno alla Roma. Come ha potuto appurare la redazione di Tuttomercatoweb, Nainggolan in questo momento non ha ancora ricevuto offerte né interessamenti, anche perché manca ancora un terzo di campionato e la situazione non è definita. C'è però una certezza, quella che alla fine della stagione tornerà all'Inter.