OBIETTIVI, Jovic in ottica Inter come dopo Sanchez

L'Inter cerca compratori per Alexis Sanchez e intanto studia il mercato per trovare un'alternativa a Edin Dzeko come numero nove. Il Daily Record cita Luka Jovic del Real Madrid, nome accostato negli scorsi mesi anche alla Fiorentina, come obiettivo nerazzurro: ex Eintracht Francoforte, la punta potrebbe rientrare nel novero degli obiettivi nerazzurri come possibile prestito con riscatto.