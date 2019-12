OBIETTIVI, Incontro Inter-Verona per Amrabat

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCORA TERAPIE PER RIBERY. CON L'INTER... Arrivano novità a proposito delle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il francese anche oggi è rimasto all'interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante oggi fosse previsto il... Arrivano novità a proposito delle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il francese anche oggi è rimasto all'interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante oggi fosse previsto il... NOTIZIE DI FV L'INFERMERIA SI SVUOTA MA RIBERY RESTA DENTRO Franck Ribery ha provato a stringere i denti, come è abituato a fare sempre, ma stavolta non è bastato. I segnali non erano buoni perché, mentre la squadra è andata al Franchi ad allenarsi in vista dell'Inter, lui è rimasto a fare... Franck Ribery ha provato a stringere i denti, come è abituato a fare sempre, ma stavolta non è bastato. I segnali non erano buoni perché, mentre la squadra è andata al Franchi ad allenarsi in vista dell'Inter, lui è rimasto a fare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi