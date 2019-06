OBIETTIVI, Eljif Elmas è a un passo dall'Inter

Eljif Elmas, obiettivo della Fiorentina, è molto vicino a vestire la maglia dell'Inter. O almeno così affermano in Turchia; il magazine Boxer, infatti, scrive che il Fenerbahce avrebbe dato conferma del trasferimento immediato del giovane macedone per bocca del presidente, Ali Koc, e dell'allenatore, Ersun Yanal. Il centrocampista costerebbe ai nerazzurri circa 11 milioni e dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.