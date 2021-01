OBIETTIVI, Anche il Parma su Man: trattativa in corso

Ieri sera è circolata per la prima volta la notizia di un interesse del Parma per Dennis Man, promettente esterno d'attacco rumeno in forza alla Steaua Bucarest. Oggi, come riportato da ParmaLive.com, la trattativa è definitivamente in atto. Il club ducale sta pensando seriamente all'esterno destro classe 1998, autore di 12 reti in 14 partite nella prima serie rumena, ma le richieste della Steaua Bucarest sono di quelle importanti: 15 milioni di euro per lasciare partire il gioiellino. Il Parma è intenzionato a provare ad abbassare questa richiesta, cercando di inserire bonus o magari impostando la trattativa con un prestito e conseguente obbligo di riscatto, in modo da dilazionare il pagamento. Quel che è certo è che il Parma ha messo in cima alla lista degli obiettivi un esterno da regalare a mister D'Aversa, e sta puntando a profili importanti, già affermati e che possano da subito dare una grande mano alla causa crociata. I crociati ci provano per Man, anche se la concorrenza è folta, per esempio sulle sue tracce si è messa anche la Fiorentina nelle ultime settimane, e le richieste alte.