NZOLA, Prima da titolare con il Lens ma altro pareggio

È durata 78’ la partita di M’Bala Nzola nello 0-0 che il suo Lens ha centrato in casa contro il Nizza (quarto pareggio di fila per i giallorossi francesi). Per l’ex attaccante della Fiorentina, che nella sfida precedente aveva segnato allo scadere il gol decisivo per l’1-1 in rimonta sul Rennes, si è trattato della prima presenza da titolare con la maglia della nuova squadra in cui sta militando, con la quale fin qui ha messo insieme 117’ e, appunto, una rete.