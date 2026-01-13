Nuovo rinforzo per Palladino: domani Raspadori sarà a Bergamo

Martedì di mercato contraddistinto dal blitz dell'Atalanta per Giacomo Raspadori, promesso sposo della Roma da tempo ma ora di fatto un nuovo giocatore di Raffaele Palladino. Ulteriori dettagli sull'operazione lampo li fornisce Tuttomercatoweb.com, che riporta come il giorno di Raspadori a Bergamo sarà domani. L’attaccante italiano, che tornerà in Serie A a pochi mesi dall’addio per trasferirsi all’Atlético Madrid, firmerà con l’Atalanta ma prima, domani appunto, sosterrà le visite mediche di rito con la Dea.

L’Atalanta ha chiuso l’operazione, battendo la Roma che da tempo trattava con Atletico e giocatore, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Per i giocatore, è pronto un contrato di quattro anni e mezzo - scadenza fissata quindi al 30 giugno 2026 -, con ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione.