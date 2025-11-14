Nuovo infortunio in casa Torino: dopo Ilic, si ferma anche Simeone

Nuovo infortunio in casa Torino: dopo Ilic, si ferma anche SimeoneFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10News
di Redazione FV

Brutte notizie per il Torino. La squadra granata, dopo aver perso Ilic, perde anche il suo uomo più forma, Giovanni Simeone. Come evidenziato nel comunicato ufficiale del Torino, l'attaccante ex viola ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, nell'ultimo allenamento. Secondo Sky Sport, l'infortunio del classe '95 lo terrà ai box per almeno 40 giorni

Ecco il report medico del Torino:

"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".