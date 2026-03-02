B. Astori: "Fiorentina e Udinese unite nel ricordo di Davide. Lavoriamo per la prevenzione"

Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida tra Udinese e Fiorentina. Queste le sue parole: "Stasera cade il calendario in una ricorrenza particolare. A due giorni dall'anniversario della morte di Davide ci troviamo in una città che per noi è un ricordo importante anche in chiave Nazionale. Abbiamo capito in questi anni di progetto associativo che la sinergia tra la società il mondo del calcio e le aziende sanitarie come l'Ospedale di Udine è il vero modo per fare prevenzione, quindi ringraziamo tutti e siamo contenti di essere qua"

Sui prossimi passi: "Abbiamo creato il progetto pochi anni fa e questa sinergia con i club di A ci da la forza di crescere. Siamo in sinergia anche con vari ospedali italiani. Vorremmo che questo progetto crescesse da qui a breve".