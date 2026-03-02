De Gea: "Oggi ci è mancato tutto. Non possiamo abbassare il livello"

Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha parlato a Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, che ha bucato la difesa viola in tre occasione grazie a Kabasele nel primo tempo e a Davis e Buksa nella ripresa. Queste le parole di De Gea: "Prima abbiamo fatto partite buone, è vero. Questa era un'opportunità che abbiamo perso un'altra volta. Se vincevamo oggi eravamo più tranquilli. Oggi è mancato tutto. Abbiamo preso tre gol, senza energie. Non so se questo è dipeso dalla partite di giovedì".

Questa è una questione di testa?

"Sì sembrava che avevamo dato un salto di qualità, ma abbiamo preso un altro schiaffo. La squadra è migliorata tanto, ma alla fine manca poco, meno partite e siamo ancora lì. Non dobbiamo abbassare il livello sennò perdiamo tutte le partite".

State ritrovando la sinergia con i tifosi? Vi siete calati nella mentalità di una squadra che si deve salvare?

"Sicuramente è fondamentale la connessione tra noi e i tifosi. Lo so che è dura per loro, perché nessuno si aspettava di essere in questa situazione a inizio stagione. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusti con l'energia giusta, perché sappiamo che manca poco e che ogni partita è una finale. Fino all'ultima partita saremo in lotta per la salvezza e dobbiamo fare di tutto per portarla dove merita".

Lei come giudica la sua stagione?

"Da solo non si può fare niente. Non importa si io sto facendo bene o male, l'importante è la squadra. Io ho sempre cercato di aiutare la squadra per fare punti. Io lo so che sono un giocatore di esperienza e che devo dare una mano a tutti e faccio quello che posso per aiutare. Sull'azione del primo gol sicuramente la palla è bassa. Guardandolo dalla tv è facile. Anche se riuscivo a evitare il primo gol, lo avremmo preso più tardi".