Classifica a confronto, la Fiorentina ha 21 punti in meno di un anno fa
Impressionante il dato dei punti raccolti in Serie A a distanza di un anno. La Fiorentina continua nel suo campionato horror e tornando da Udine con una sconfitta si trova a 21 punti in meno rispetto alla stagione 2024/25 dopo 27 giornate di campionato. Nettamente il peggior risultato di tutte, solo la Lazio si avvicina con 16 punti in meno. Questo il dettaglio della classifica a confronto:
Inter 67 punti (+9 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 27 giornate)
Milan 57 (+16)
Napoli 53 (-4)
Roma 51 (+8)
Como 48 (+20)
Juventus 47 (-5)
Atalanta 45 (-10)
Bologna 39 (-8)
Sassuolo 38 (in Serie B)
Udinese 35 (-4)
Lazio 34 (-16)
Parma 33 (+10)
Cagliari 30 (+5)
Torino 30 (-4)
Genoa 27 (-4)
Fiorentina 24 (-21)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-11)
