NUOVO C.S., La protesta di Legambiente B. a Ripoli

Come si legge sul sito del Comune, fino al 9 dicembre possono essere presentate riflessioni e contributi sull'ipotesi progettuale del nuovo centro sportivo gigliato a Bagno a Ripoli. A tal proposito arriva già il no di Legambiente: "La delibera di avvio alla revisione del piano strutturale che dà il via al progetto viola inserisce l'ultimo centinaio di ettari del Pian di Ripoli nel perimetro urbano, lasciando mano libera per una sua definitiva edificazione. Contro il consumo di suolo zero, il recupero di aree verdi e il potenziamento delle zone boschive", scrivono i rappresentati bagnesi.