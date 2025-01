Ufficiale Nuova squadra per Sabiri, da Dubai all'Arabia all'Al-Taawoun

Abdelhamid Sabiri, esterno marocchino della Fiorentina in prestito a Dubai, cambia squadra e vola in Arabia. Il giocatore è stato infatti già annunciato in questi minuti dal club saudita Al-Taawoun. Sabiri è stato acquistato con tante aspettative nel 2023 dalla Fiorentina ma, dopo sei mesi tormentati in cui è rimasto a giocare nella Sampdoria fino alla rottura con Dejan Stankovic e con l'ambiente doriano, tanto da essere messo fuori rosa e rientrare in anticipo in Germania, a Firenze non è mai iriuscito ad la maglia viola ed è stato infatti girato subito in prestito.

Il giocatore infatti, reduce da un buon pre-campionato con i viola, non accettava di buon grado la panchina ed entrato in dissidio con l'allora tecnico Vincenzo Italiano che lo lasciò fuori dal progetto tecnico. La società decise così di cederlo: la scorsa stagione l'esterno marocchino ha giocato nell'Al-Fayha (5 gol in 19 presenze) per poi fare ritorno a Firenze in estate rimanendo però ad allenarsi da solo al Viola Park (dove si mmortalò in alcuni scatti che ne confermarono il ritorno per pochi giorni) prima di un nuovo in prestito all'Ajman dove però non ha trovato molto spazio, collezionando solo 5 presenze.

Interrotto dunque in anticipo il prestito con il club di Dubai, il giocatore passerà i prossimi sei mesi appunto all'Al-Taawoun, in Arabia, dove è stato appena ufficializzato. "Welcome Abdelhamid Sabiri" si legge sul profilo social del club arabo "Sabiri si unisce ai Wolves dal club italiano Fiorentina fino al termine della stagione in corso. Il giocatore inizierà l'allenamento in prima squadra nei prossimi giorni". Una nuova avventura dunque per l'esterno-centrocampista marocchino con cittadinanza tedesca che, a 28 anni, sembra non trovare un punto fermo, dopo aver tentato il grande salto nel calcio italiano, prima all'Ascoli poi alla Sampdoria dove fu notato e acquistato appunto dalla Fiorentina senza poterne mai sfruttare le qualità di promettente jolly.