NUNZIATA, Il pensiero di tutta l'Under 21 va a Bove

© foto di www.imagephotoagency.it

A ventiquattro ore dal sorteggio che deciderà la composizione dell'Europeo Under 21, competizione in programma dall'11 al 28 giugno, l'Italia Under 21 (qualificata alle fasi finali) si stringe attorno a Edoardo Bove attraverso le parole del Ct Carmine Nunziata: "Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano. - le parole di Nunziata al sito della Figc - Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo".