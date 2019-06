NOVELLA2000, Che bomba: l’emiro supera Commisso?

Secondo quanto riportato da Novella 2000 l’ultima annata della Fiorentina non è stata delle migliori e per questo la tifoseria viola chiede a gran voce che la famiglia Della Valle se ne vada e lasci il posto a chi è veramente intenzionato ad investire nella squadra e a conquistare qualche traguardo degno della città gigliata. Ormai da giorni si parla dell’imprenditore italo-americano Commisso, ma anche dell’emiro del Qatar. Negli ultimi giorni sembrava che proprio l’imprenditore di origini calabresi fosse ormai il prossimo presidente della Fiorentina, ma adesso è sbucato prepotentemente Al-Thani, l’emiro del Qatar che si era interessato alla Viola. Ovviamente sono solo voci, scrive il quotidiano, perché da ore c’è una riunione in corso negli uffici della Fiorentina ed è vietata la fuga di notizie ufficiali su chi sarà l’acquirente della società ormai destinata a fuggire dalle mani degli imprenditori marchigiani per nuovi lidi.