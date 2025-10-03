"No vittoria scacciacrisi, primo passo per rialzarsi": il commento di Zetti

"Il primo passo per riprendere a camminare" è il titolo che si legge tra le pagine de La Nazione del commento del giornalista Cosimo Zetti in merito alla gara di ieri sera, vinta dalla Fiorentina 2-0. Di seguito alcuni estratti: "Non sarà una vittoria scacciacrisi, ma intanto è una vittoria. Tre punti per iniziare bene la Conference ma soprattutto per approcciare con più convinzione la gara di domenica contro la Roma.

[...] Il gioco non accende l'entusiasmo, i problemi sono ancora lontani dall'essere risolti, ma il primo passo per una lenta progressiva ripresa è stato probabilmente fatto. [...] La difesa continua a non essere irreprensibile, la Fiorentina ha sofferto ed è stato il vecchio contropiede a fare la differenze come sempre accade quando col gioco non riesci a costruire".