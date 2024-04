NICOLA, Cerri-Niang? Collaborazione, non competizione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, in conferenza stampa ha risposto in maniera curiosa a chi gli chiedeva della staffetta ormai classica tra le due punte Cerri e Niang: "I risultati che l'Empoli ha fatto non li ha fatti solo per questi due giocatori - sottolinea Nicola -. Bisogna considerare che nel calcio le valutazioni vanno fatte oltre i dati. Nelle quattro sconfitte abbiamo affrontato squadre forti. Il fatto che Cerri sia stato scelto per alcune partite è per una questione di caratteristiche e di forma. Abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine, quello che importa è determinare. La nostra è una collaborazione, non una competizione".