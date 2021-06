NICO GONZALEZ, Due anni fa: "Gioco anche da 9"

La Fiorentina ha chiuso il colpo Nicolas Gonzalez, annunciato ieri come acquisto più caro della storia gigliata. Un esterno offensivo molto forte nell'uno contro uno e con un innato senso del gol, che per TuttoMercatoWeb.com due anni fa aveva descritto così le sue principali qualità: "In tanti mi dicono che somiglio a Di Maria, è vero. Ho sempre ammirato le sue qualità ispirandomi alle sue giocate. Ho giocato tanti anni da esterno sinistro, El Fideo è uno dei miei idoli, ma io posso essere impiegato anche come numero 9. Sono bravo ad attaccare la profondità coi miei movimenti e da centravanti posso sfruttare quindi molto bene le mie caratteristiche. In ogni caso, il ruolo non è importante più di tanto. Sono felice quando gioco e cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra", aveva dichiarato il talento 1998 allora in forza all'Argentinos Juniors e già cercato dall'Inter, oltre che dal Cagliari.

Il crack dell'Albiceleste, sempre ai microfoni di TMW, si era espresso anche sulla possibilità di compiere il grande salto in Europa proprio nel calcio italiano: "È ovvio che mi piacerebbe tantissimo giocare in Italia, sarebbe davvero bello. Uno dei miei sogni da bambino è sempre stato quello di giocare in un campionato top in Europa", furono le dichiarazioni di Nico Gonzalez. Che, dalla giornata di ieri, ha ufficialmente coronato il suo sogno italiano.