NICCHI, Errori arbitrali? Un paio che ci possono stare

Intervenuto telefonicamente nel corso de 'La Politica Nel Pallone' su Gr Parlamento, Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, ha sottolineato come l'allarme Covid-19 riguardi da molto vicino anche il mondo arbitrale: "Gli arbitri da un po' di tempo non si allenano in gruppo, ma ognuno segue il programma del preparatore atletico o l'organo tecnico, non si confrontano più di persona, ma solo in videoconferenza. Noi non siamo in una bolla continuativa, per questo non si fanno i raduni a Coverciano. Ci sono tante problematiche. Anche nel mondo arbitrale ci sono una decina tra arbitri e assistenti tra chi ha avuto il contagio e chi è stato in contatto con un contagiato, e l'organico è già ridotto. Stiamo molto attenti perché non vorrei che anche gli arbitri entrassero in 'zona rossa' restando senza l'organico per coprire tutte le partite, ma ci vogliono molte precauzioni".

Nicchi parla anche delle polemiche legate agli arbitraggi, tendendo a minimizzare la questione: "Se ci sono degli errori riconosciuti è perché non ha funzionato bene l'applicazione delle normative del protocollo. Siamo di fronte a un paio di errori che ci possono stare, ma gli arbitri stanno svolgendo un grande lavoro per il calcio facendosi trovare pronti anche in situazioni molto delicate e pericolose come quelle sanitarie di oggi. Il Var? Gli arbitri sono felici. Ormai di fuorigioco e gol-non gol non si parla più, il protocollo non solo viene applicato in modo puntuale e preciso ma ha avuto anche delle precisazioni che hanno portato ad agire in modo migliore. La sala unica Var di Coverciano sarebbe di basilare importanza. Quando ci daranno la chiave tantissimi problemi non saranno più attuali, avere 10 Var in una sala unica sarebbe importantissimo".