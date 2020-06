NICCHI, Arbitri stanno bene: è per tutti una ripartenza

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, è intervenuto nel corso della trasmissione 30esimo minuto in onda su Toscana TV. Queste le sue dichiarazioni: "Gli arbitri stanno bene, hanno lavorato molto e meritano un applauso, ognuno con i mezzi che avevano presso il proprio domicilio. I nostri medici e preparatori sono stati encomiabili, con l'uso di Coverciano abbiamo potuto fare tutto quello che era necessario per la ripartenza. Siamo stati fortunati che ci hanno restituito quella struttura che, con l'apporto della clinica Donatello, abbiamo agito secondo le norme prescritte per ripartire. Siamo tutti abbastanza contenti perché si vede la palla che torna a rotolare, le partite di calcio e tutti insieme dobbiamo imparare da questa pandemia a migliorare il calcio. Vanno trasformati in momenti di entusiasmo... Tutti i nostri arbitri stanno diventando top, piano piano. Ognuno ha svolto perfettamente il proprio ruolo e i propri problemi. Anche alcuni giocatori ci hanno riportato i disagi a livello atletico perché non è come allenarsi individualmente. La gente sentiva il bisogno di ripartire, nessuno da solo può risolvere il problema. Che calcio ho visto? Ognuno ha dato il massimo di quello che poteva, ho visto cautela nei movimenti nella fase agonistica perché si intuisce che anche per loro è una ripartenza, devono sapersi gestire... Servono medici e preparatori bravi".