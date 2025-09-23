Neymar contro la classifica del Pallone d'Oro: "Raphinha quinto, è uno scherzo?"

Neymar contro la classifica del Pallone d'Oro: "Raphinha quinto, è uno scherzo?"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:58News
di Redazione FV

L'assegnazione del Pallone d'Oro di ieri ad Ousmane Demebele, al pari della classifica finale del premio più ambito a livello individuale nel mondo del calcio, ha fatto parecchio discutere anche tra gli stessi calciatori. E' il caso di Neymar Jr., ex stella di Psg e Barcellona che ha cosi commentato il posizionamento del connazionale Raphinha: "Raphinha quinto, è uno scherzo?". Questo il messaggio lasciato nei commenti sotto al post del content creator brasiliano Eduardo Semblano, che aveva postato la graduatoria dei primi 10.