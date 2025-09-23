Neymar contro la classifica del Pallone d'Oro: "Raphinha quinto, è uno scherzo?"
FirenzeViola.it
L'assegnazione del Pallone d'Oro di ieri ad Ousmane Demebele, al pari della classifica finale del premio più ambito a livello individuale nel mondo del calcio, ha fatto parecchio discutere anche tra gli stessi calciatori. E' il caso di Neymar Jr., ex stella di Psg e Barcellona che ha cosi commentato il posizionamento del connazionale Raphinha: "Raphinha quinto, è uno scherzo?". Questo il messaggio lasciato nei commenti sotto al post del content creator brasiliano Eduardo Semblano, che aveva postato la graduatoria dei primi 10.
Pubblicità
News
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
2 Trevisani: "Tifosi viola si credono più bravi degli allenatori di turno. La Fiorentina interessa solo a Firenze"
4 Problemi in ogni reparto, mentre Kean non ha ancora inquadrato la porta. E Pisa è già uno spartiacque
Copertina
FirenzeViolaNicolussi Caviglia si è già preso il centrocampo viola. Il confronto con Fagioli non esiste
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com