NEHUEN PEREZ, Pressing del West Ham sul difensore

Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, continua ad essere molto apprezzato sul mercato e secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi è la Premier League a mettere gli occhi su di lui, con il West Ham che ha effettuato un primo sondaggio. Gli Hammers sono intenzionati a fare sul serio per l'argentino, che solo 5 mesi fa veniva valutato 16 milioni di euro (più bonus). In stagione ha collezionato 36 gettoni in Serie A, fornendo un assist. In carriera vanta invece una Liga, vinta nel 2020-2021 con la maglia dell'Atletico Madrid.