NEDVED, Notte brava: video 'rubati' spopolano sul web

Fanno discutere le immagini condivise via telefono di Pavel Nedved, ex Pallone d'Oro e attuale vicepresidente della Juventus: il primo - riporta l'Ansa - per un ballo sfrenato con tre ragazze, il secondo con la figura di spalle di un uomo biondo mentre cammina barcollando nel centro di Torino. Video che sono diventati virali perché mostrano un Nedved di qualche anno più giovane di oggi mentre è impegnato in un ballo sensuale in un locale insieme ad alcune amiche in reggiseno, formando una sorta di 'trenino'.

