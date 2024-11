NDOYE, Potrebbe tornare in campo contro la Viola

FirenzeViola.it

Dopo il sfortunato infortunio subito contro la Roma in campionato, Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, ha riportato un esteso ematoma alla gamba sinistra a seguito di uno scontro con il palo. L'uscita in barella dello svizzero, come riportava il Corriere dello Sport, lasciava presagire qualcosa di grave, ma l'esterno del Bologna dovrebbe rimanere ai box per circa tre settimane.

La data di rientro più probabile potrebbe essere il 7 dicembre in campionato contro la Juventus. Se così non fosse, il giocatore potrebbe tornare in campo o contro il Benfica in Champions League, o direttamente contro la Fiorentina in campionato, il 15 dicembre.