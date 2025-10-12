Ndour, prova da leader con l'Italia U21. Pioli pronto a puntare sul talento azzurro

Chiamatelo pure leader. Si, non è un'esagerazione, perché Cher Ndour è il faro della Nazionale Under 21 allenata da Silvio Baldini. Reduce dal ciclo precedente, per età è rientrato anche nel nuovo biennio. E se gli Azzurrini volano nel Gruppo E di qualificazione ai prossimi Europei (9 punti in 3 partite come la Polonia, e martedì andrà in scena la sfida con l'Armenia) c'è molto anche del centrocampista della Fiorentina, titolare imprescindibile nella mediana di Baldini. Anche nel 4-0 alla Svezia l'ex PSG è stato titolare ed è uscito soltanto nel finale a gara ormai in cassaforte.

Leader del gruppo, esperienza che gli fa bene anche in ottica Fiorentina. Dove dopo un inizio promettente aveva perso il posto salvo poi ritrovarlo col Sigma Olomouc, dove mise a referto un gol e un assist. Pioli lo ha seguito in nazionale e chissà che in vista delle prossime gare non torni a prenderlo in considerazione. A secco invece Dzeko con la Bosnia (ma stasera potrà rifarsi in amichevole con Malta), mentre Pongracic è rimasto in panchina nel pareggio della Croazia con la Repubblica Ceca. Possibile che il difensore viola sia titolare stasera contro Gibilterra.