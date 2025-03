Ndour domani con l'Italia Under 21, il ct Nunziata: "Domani farò qualche esperimento"

Tre giorni di lavoro per mettere a punto la macchina e prepararsi agli ultimi due test prima dell'Europeo in Slovacchia. La Nazionale Under 21 (tra i convocati c'è anche il viola Cher Ndour, è pronta a scendere in campo venerdì al 'Pier Luigi Penzo' di Venezia (ore 18.15, diretta Rai 2) contro i Paesi Bassi in una finestra che prevede poi il match di lunedì a Cittadella contro la Danimarca. Se Francesco Pio Esposito ha dovuto lasciare il ritiro a causa di un problema al polpaccio, "il resto del gruppo è motivato e sta bene - precisa l'allenatore Carmine Nunziata -. Farò qualche esperimento, proverò alcuni giocatori in posizioni diverse. Sono gli ultimi test, se si deve provare qualcosa di nuovo bisogna farlo adesso".

Il messaggio è chiaro: "Se vogliamo ottenere dei risultati bisogna avere un obiettivo comune, un gioco e un'intensità. Con questi tre fattori, si può fare bene". I Paesi Bassi, spiega Nunziata, "sono una squadra tecnica e intensa nei movimenti. Anche noi però stiamo bene e mi piacerebbe, come detto già qualche giorno fa, iniziare a vedere la squadra entrare nell'ottica dell'Europeo, con la giusta mentalità. Quella di Venezia sarà una bella partita, tra due squadre che giocano bene a calcio: sarà un bello spettacolo". I biglietti venduti per il match del Penzo sono 2.200.