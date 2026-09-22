Nazionale Femminile, play-off mondiali: in vendita i biglietti per la gara di Firenze con la Bielorussia

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Sono in vendita i biglietti di Italia-Bielorussia Femminile, gara di ritorno del primo turno dei play-off mondiali in programma martedì 13 ottobre (calcio d’inizio alle ore 18.15) allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. I tagliandi potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per Under 20, Over 65, studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso e abbonati della Fiorentina (questi ultimi potranno beneficiare della scontistica inserendo il sigillo fiscale presente nel campo coupon dell’abbonamento).

Al ‘Franchi’ torna anche l’appuntamento con Casa Azzurre powered by adidas, aperta al pubblico con un biglietto ad hoc, dedicata a sponsor e tifosi che avranno l’occasione di incontrare le giocatrici e vivere dalla tribuna d’Onore le emozioni della partita.