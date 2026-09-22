Renica contro Lucca: "A Firenze è entrato malissimo. Poteva far perdere il Napoli"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica è tornato sul pareggio conquistato dagli azzurri al Franchi contro la Fiorentina: "A Firenze il Napoli ha commesso alcuni errori e raccolto meno di quanto avrebbe potuto. La squadra ha qualità importanti e può contare su giovani di talento come Vergara, Neres e Favasuli".

Decisamente più severo, invece, il giudizio su Lorenzo Lucca: "Non sta dimostrando di essere un giocatore da Napoli. Ha avuto diverse occasioni, ma non riesce a sfruttare i minuti che gli vengono concessi. È impressionante il numero di passaggi e controlli sbagliati: credo che avverta troppo il peso della maglia. Anche quando Hojlund non è al meglio, se l’alternativa è Lucca non va sostituito. È entrato malissimo e il Napoli ha rischiato persino di perdere la partita".