NASTASIC, Vlahovic è incredibile. Tifosi, vi aspettiamo

Il nuovo difensore viola Matija Nastasic ha parlato, dopo la conferenza stampa di presentazione, ai canali ufficiali della Fiorentina: "L'accoglienza dello staff è stata emozionante, perché tornare a parlare con le stesse persone con cui ha già lavorato tanti anni fa è una bella esperienza e sono contento di averli rivisti".



Il gol col Cesena?

"Me lo ricordo, è stato il primo gol in Serie A e abbiamo vinto la partita. Speriamo che risucceda anche adesso".

Vlahovic vs Jovetic?

"E' dura elencare le differenze, prima non conoscevo Dusan ma quando sono arrivato ho visto un professionista incredibile, ha fatto una stagione pazzesca lo scorso anno e lo vedo motivato altrettanto. Ma quando arrivai a Firenze dieci anni fa anche Stevan era già una super-star qui, sono pertanto entrambi grandi calciatori".

Quando ho iniziato?

"Avevo sei anni, mio padre mi portò a giocare a calcio e dal primo giorno ho visto qualcosa in me e devo ringraziarlo così come mia mamma per aver creduto in me".

Fiorentina-Torino?

"Torneranno dopo tanto tempo i tifosi, vi aspettiamo allo stadio e speriamo di poter festeggiare tutti insieme a fine partita".