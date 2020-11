NARDELLA, Zona rossa almeno per 14 giorni. Ora...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della situazione in Toscana e nel capoluogo alla luce delle recenti disposizioni governative che hanno “retrocesso” il Granducato nella zona rossa per l’alto numero di contagi da Covid-19. Ecco le sue parole: “Siamo all’inizio di un periodo molto difficile ma sono convinto che vedremo molto presto la luce. Ho detto più volte che essere nella zona rossa non deve essere vista come un’offesa o una punizione. In Toscana il tasso di contagiosità è il più alto d’Italia e questo ci ha fatto scivolare in fascia rossa: ora le polemiche non servono, dobbiamo impegnarci al massimo per uscire dalla zona rossa e scendere sotto i 2.000 contati al giorno, potenziando anche il sistema sanitario. Più volte ho richiamato l’importanza sul non fare gli assembramenti perché tutto questo aumenta il rischio di contagio. In Toscana è stato fatale l’indice Rt, che ha superato l’1,5. Per scendere di fascia per due settimane consecutive bisogna avere i dati sotto una certa soglia, per cui per i prossimi 14 giorni saremo in fascia rossa, questo è certo. Se torneremo in fascia arancione, non potremo in ogni caso pensare di vivere un Natale come gli altri anni. Non chiamerei questa fase “nuovo lockdown” perché tante attività vanno avanti”.