NARDELLA, Stadio? Risorse sufficienti. Sui tempi...

"Non abbiamo parlato dello stadio, anche perché lo stesso Salvini ha ricordato che non è di sua competenza e comunque non ci sono novità e non mi ha espresso alcun tipo di perplessità. Non abbiamo parlato dello stadio e comunque sullo stadio non cambia niente, siamo in linea con i tempi e le risorse a disposizione sono assolutamente sufficienti". Ha parlato così il sindaco Dario Nardella nel corso di un incontro con la stampa avvenuto nel cortile del Consiglio regionale toscano a Firenze.