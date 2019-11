NARDELLA, Stadio? Noi in anticipo di un mese. Ora...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio alla Mercafir e degli incontri che avrà presto con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Commisso resterà per un po' a Firenze avremo modo di vederci, al più tardi allo stadio per la partita contro il Lecce. Noi stiamo andando avanti con il tabellino di marcia, anzi siamo quattro settimane in anticipo rispetto all’obiettivo che ci eravamo dati per l’adozione della variante urbanistica: noi stiamo facendo sul serio. Sono molto contento di sentire Commisso entusiasta, io ho veramente faticato tanto in questi cinque anni da sindaco perché in certi momenti sembravo l’unico a volere davvero lo stadio. Mi sono impegnato tantissimo, ho lavorato. Vedere ora una proprietà entusiasta che vuole correre è il massimo che potessi aspettarmi. Sono contentissimo e anche noi stiamo correndo. A gennaio 2020 faremo il bando e lì chi vuole correre, correrà. Il Franchi? Noi vogliamo lavorare in parallelo sulla riqualificazione dell'attuale stadio: non sarà mai abbandonato. Nel quartiere di Campo di Marte parleremo con tutti. Ci sono tante attività da poterci fare, cultura, spettacolo, sport".