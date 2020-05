NARDELLA, Stadio? Meno vincoli e burocrazia

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, in un intervento sulla pagina Instagram della 'Triennale di Milano', ha parlato della troppa burocrazia nell'ammodernare i vecchi stadi e della legge a cui stanno pensando con lotti e di Giorgi per fare nuovi stadi: "Il calcio è lo specchio della società, di cui riflette pregi e difetti. La burocrazia si riversa anche nel mondo del calcio, noi a Firenze abbiamo il tema dello stadio: non è possibile che dopo questa crisi continuiamo a usare le vecchie regole per, ad esempio, riconvertire i vecchi stadi. Come se fossero monumenti morti, statue equestri, quando in realtà sono strutture vive e nate per fare delle cose. Dobbiamo conciliare la tutela con le esigenze di fruizione, cioè dobbiamo ridurre i vincoli, tutta quella armatura di regole che ha portato il Flaminio ad essere abbandonato. Ecco, il Flaminio è una vergogna del calcio italiano, un tempio dello sport e bellezza architettonica che è risultato vittima dell'Italia bloccata. Stadi nuovi? Bisogna mettere in condizione i privati di investire e i sindaci di utilizzare gli strumenti urbanistici più adatti ai luoghi. Non sto predicando le zero regole, bensì poche regole ma buone".