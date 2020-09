NARDELLA, Presto la tramvia che passerà dal Franchi

Altra buona notizia per quanto riguarda la questione stadio in casa Fiorentina e per la riqualificazione dell'area di Campo di Marte Con un tweet sul proprio account il sindaco Dario Nardella ha svelato che sono in arrivo 250 milioni di euro per la nuova tramvia Libertà-Rovezzano che passerà per lo stadio Franchi.

Un’ottima notizia: arrivano a Firenze 250 milioni di euro per la nuova #tramviafi Libertà-Rovezzano che passerà dallo stadio Franchi.



Grazie a @paola_demicheli per il supporto del ministero in quest’opera che sarà fondamentale per la nostra città! #RinasceFirenze pic.twitter.com/VUl9632xf9 — Dario Nardella (@DarioNardella) September 18, 2020