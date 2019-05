NARDELLA, Non mi pento della visita ai DV ma ora...

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto questa mattina nella rassegna stampa di Italia 7, a proposito del rapporto con i Della Valle: "Credo che i tifosi vogliano vedere lo stadio nuovo perché siamo Firenze. Che questa città, con le forze che ha, non riesca a conseguire un obiettivo simile non mi sembra vero. Io non mi pento di essere andato a trovare i Della Valle. Perché credo che fare il sindaco voglia dire fare di tutto per la propria città e anche per i propri tifosi. Ora da sindaco rieletto rimango a Palazzo Vecchio perché il mio gesto l'ho già fatto. Ora tocca alla proprietà fare il passo decisivo. Io sono ottimista su questo stadio".