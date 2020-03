NARDELLA, Minuto di silenzio per vittime Covid

Al vento da solo in una piazza vuota per un minuto, guardando le bandiere simbolo di Firenze e d'Italia, così provata dal Covid-19. È il minuto intenso, alle 12 in punto, di Dario Nardella in piazza della Signoria deserta, come il resto della città, per l'iniziativa dei sindaci italiani per rendere omaggio alle vittime del Coronavirus. Ecco il video dei canali istituzionali di Firenze.