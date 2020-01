NARDELLA, Mercafir mia soluzione. Commisso...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato questa mattina della questione stadio e di Fiorentina. Ecco cosa ha detto: "I plastici di Della Valle? Non ne ho a casa (sorride ndr). Il bando per la vendita della Mercafir è tra qualche giorno, se Commisso vuole spendere arriva l'occasione. Noi non vogliamo perdere tempo perché abbiamo la nostra strada e siamo disponibili a rispondere alla Fiorentina sia sul Franchi che sulla Mercafir. Una struttura vecchia nel calcio di oggi non piace ai tifosi, non serve ai bilanci e quindi noi pensiamo ad uno stadio nuovo. Presentiamo il masterplan e poi faremo il bando. Ho rispetto di Commisso e Barone, per questo preferisco parlare con i fatti e non voglio dilungarmi troppo sullo stadio. Costi eccessivi? Queste tasse in Italia ci sono, il presidente per l'Imu deve tirare le orecchie a qualche suo consulente. Il bando prevede un qualcosa superiore a trentamila metri quadri di commerciale, come metà Gigli più tutta la parte dentro lo stadio. Bisogna rispettare le leggi e darsi una mano, ma il prezzo della Mercafir non lo faccio io, ma i tecnici. I viola hanno la libertà di chiedere ciò che vogliono, il bando sarà a gennaio e i tempi sono di quattro anni. Con Commisso ci rivedremo prima che lui parta, ma non abbiamo fatto lo stadio in trent'anni e non lo faremo in due giorni: solo con il confronto si potrà arrivare alla soluzione. Lui sa che io le cose che ho annunciato le ho fatte... Ha posto le domande che voleva porre giustamente e continueremo a rispondergli come abbiamo fatto finora. Possiamo parlare di nuove idee, ma la mia strada rimane la Mercafir. Faremo un confronto con il quartiere nelle prossime settimane per il futuro del Franchi, ma senza paura: Firenze ha energie per pensare ad un progetto nuovo che mantenga la vocazione sportiva".