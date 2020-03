NARDELLA, Chiusi tutti i parchi. Mi sono arrabbiato

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a La7 del coronavirus e degli effetti e problemi che sta avendo sulla popolazione toscana: “In Toscana tra un paio di giorni arriveremo a mille contagi da coronavirus. Solo nell’area fiorentina siamo intorno al 20% del totale. La Toscana è un po’ la Linea Maginot del contagio, perché è la prima regione scendendo da Nord ad avere numeri contenuti. Per fortuna il sistema sanitario toscano in questi anni ha investito molto sulle strutture di terapia intensiva e sub-intensiva e abbiamo un numero sufficiente di posti che ci permettono di assorbire i casi più seri. Devo dire però che come tutti gli ospedali stiamo risentendo molto dell’assenza di mascherine e in generale dei dispositivi che mettono al sicuro. Lo scorso weekend ho visto ancora tanti cittadini uscire per fare una passeggiata mi sono anche un po’ arrabbiato e ho preso la decisione di chiudere tutti i parchi come le Cascine, perché ancora non c’è una piena consapevolezza del danno che si fa uscendo di casa senza motivi particolari”.