NAPOLI, Vigili non pagati. La minaccia del Comune

Come scritto stamani su La Repubblica oggi in edicola, nuovi problemi, dopo quelli legati allo stadio, tra il Napoli e l'Amministrazione Comunale. Il tema di discussione sono gli emolumenti, circa 100.000 Euro, che il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe corrispondere ai vigili urbani che hanno prestato servizio al Maradona. In totale sarebbero nove, tra campionato e Champions, le partite per le quali mancherebbero i pagamenti: Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari e Monza.

Il Comune partenopeo ha inviato alla società nove avvisi di accertamento, uno per partita, esattamente 24 ore dopo la discovery dell’indagine della Corte dei Conti. La minaccia dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui il Napoli mancasse di pagare i vigili urbani che hanno prestato servizio, è quella di pignorare i conti del club azzurro.

Negli avvisi è specificato che il Comune aveva già inviato al club il rendiconto degli agenti, da pagare entro dieci giorni. Ma il Napoli non ne ha voluto sapere. E si informa che ci sono 60 giorni di tempo per ricorrere al tribunale ordinario. Negli avvisi anche un'avvertenza: in mancanza del pagamento entro 60 giorni, si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale.